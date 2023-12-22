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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» намерен подписать форварда «Порту» на правах свободного агента

22 Декабря 2023 • 20:55 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Лечче
1 1.25 X 6.40 2 13.00
Через 21 ч. 55 мин.

Нападающий «Порту» Мехди Тареми по окончании сезона может отправиться в «Интер».

«Нерадзурри» давно фигурируют в числе претендентов на иранского игрока наряду с «Миланом», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами. По обновлённым данным журналиста Маттео Моретто, руководство «Интера» решило всерьёз заняться вопросом подписания Тареми, причём миланский клуб намерен переманить 31-летнего форварда не в январе, а в июне, когда истечёт его действующий контракт с «Порту». Предварительная договорённость может быть достигнута уже совсем скоро.

На счету Мехди Тареми пять забитых мячей и четыре голевых паса в 22 матчах за «драконов» в нынешней кампании.

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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InterSan
22 Декабря 2023 в 21:01
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