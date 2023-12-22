Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не сможет помочь своей команде до конца 2023 года.

Напомним, футболист получил повреждение в кубковой игре с «Болоньей» (1:2 — после доп. время).

Как стало известно Sky Sport Italia, 26-летний Мартинес пропустит предстоящие матчи «Интера» против «Лечче» и «Дженоа». По данным источника, аргентинец будет готов вернуться в строй в январе.

Встреча 17-го тура Серии А между «Интером» и «Лечче» пройдет завтра, 23 декабря. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.