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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес не поможет «Интеру» до конца года слухи

22 Декабря 2023 • 16:27 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.22 X 6.30 2 13.00
23.12 20:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не сможет помочь своей команде до конца 2023 года.

Напомним, футболист получил повреждение в кубковой игре с «Болоньей» (1:2 — после доп. время).

Как стало известно Sky Sport Italia, 26-летний Мартинес пропустит предстоящие матчи «Интера» против «Лечче» и «Дженоа». По данным источника, аргентинец будет готов вернуться в строй в январе.

Встреча 17-го тура Серии А между «Интером» и «Лечче» пройдет завтра, 23 декабря. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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