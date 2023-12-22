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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Влахович должен продолжать прогрессировать»

22 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
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Через 22 ч. 6 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился комментарием о форварде команды Душане Влаховиче.

— Влаховичу всего 23 года, но в последнее время он уже добился отличных результатов. Я очень рад за него. Он должен продолжать прогрессировать и взрослеть, чтобы найти баланс, — заявил Аллегри на пресс-конференции.

В текущем сезоне сербский нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 16 туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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