Аллегри: «Влахович должен продолжать прогрессировать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился комментарием о форварде команды Душане Влаховиче.

— Влаховичу всего 23 года, но в последнее время он уже добился отличных результатов. Я очень рад за него. Он должен продолжать прогрессировать и взрослеть, чтобы найти баланс, — заявил Аллегри на пресс-конференции.

В текущем сезоне сербский нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 16 туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев набрать 37 очков.