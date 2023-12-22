«Наполи» договорился с Осимхеном

Нападающий Виктор Осимхен близок к подписанию нового трудового соглашения с «Наполи». Об этом рассказал президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис.

«Контракт Осимхена? Мы находимся на финальной стадии переговоров», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Нигерийский бомбардир выступает за команду из Неаполя с сентября 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между клубом и нападающим истекает летом 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А Виктор провел 12 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.