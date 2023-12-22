Газизов: С такими качествами, как у Алексея Миранчука, всё еще впереди

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист отметил, что нельзя сказать о том, что на карьере россиянина можно ставить крест, ведь он ещё достаточно молод, и с такими качествами, как у него все ещё впереди.

«Мы же не знаем всех деталей – почему он мало играет? Мы не находимся внутри «Аталанты», чтобы понимать всю картину целиком», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.