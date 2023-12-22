Мостовой дал прогноз на матч «Салернитана» - «Милан»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка чемпионата Италии между «Салернитаной» и «Миланом».

«Команда Пиоли может сконцентрироваться на Серии А. Этот год клуб точно намерен завершить двумя викториями - соперник для этого подходящий. Моя ставка - фора (-1,5) на «Милан», - приводит слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Поединок 17-го тура между «Салернитаной» и «Миланом» состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.