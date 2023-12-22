Президент «Наполи»: Мы точно подпишем трёх игроков

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о предстоящей зимней трансферной кампании.

«Мы подпишем как минимум трех игроков. Один центральный защитник, один правый защитник, один полузащитник. Также к нам ещё могут прийти два полузащитника», - приводит слова де Лаурентиса Corriere dello Sport.

После 16 туров неаполитанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, уже уступая миланскому «Интеру» 14 баллов.

Команда также смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, где заняла второе место в турнирной таблице квартета, уступив лишь мадридскому «Реалу», который не потерял ни одного очка.