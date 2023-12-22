Дармиан подписал новый контракт с «Интером»

Защитник Маттео Дармиан заключил новое трудовое соглашение с миланским «Интером», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно инсайдеру, стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 2025 года. Вскоре «нерадзурри» объявят о сделке официально.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 34-летний защитник провел 15 поединков, в которых получил желтую карточку. После 16 сыгранных туров Серии А «Интер» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Симоне Индзаги опережают ближайшего преследователя на четыре балла.