«Милан» покупает испанского футболиста

23-летний защитник севильского «Бетиса» Хуан Миранда близок к переезду в чемпионат Италии, об этом информируют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, новым местом работы игрока станет «Милан». Стороны официально оформят сделку в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость латераля оценивается в девять миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Миранда сыграл 11 поединков. Защитник отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.