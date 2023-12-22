Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее заинтересовал «Ювентус».

Уверенная игра 22-летнего футболиста в текущем сезоне уже привлекла внимание грандов, в числе которых назывался «Милан». По сообщениям Tuttosport, новым претендентом на нидерландца стал «Ювентус». Руководство «старой синьоры» видит в форварде «Болоньи» потенциального сменщика Душана Влаховича на случай ухода серба в летнее трансферное окно.

Отступные в контракте Джошуа Зиркзее составляют 40 млн евро. Половина от суммы будущего трансфера игрока достанется «Баварии», в которой тот выступал вплоть до 2022 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А Зиркзее записал на свой счёт семь забитых мячей и два ассиста в 16 матчах.