Аллегри определился с приоритетной целью «Ювентуса» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется на усиление состава в январе.

Туринцы ведут борьбу за скудетто с миланским «Интером». В настоящий момент «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице, опережая «бьянконери» на четыре очка, однако неучастие «Ювентуса» в еврокубках может стать преимуществом во второй половине сезона.

Для решения поставленных задач «старая синьора», вероятно, укрепит состав уже зимой. По данным инсайдера Николо Скиры, Аллегри хочет видеть в команде нового полузащитника, способного забивать голы и не нуждающегося в длительной адаптации, то есть уже знакомого с итальянским футболом.