​Пиоли: «Филиппо Индзаги - легенда «Милана», хотя я мало знаю о нём»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с тренируемой Филиппо Индзаги «Салернитаной». Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли с почтением относится к личности Филиппо, хотя и признал - в те времена, когда тот ковал славу «Милана» в лучшие годы своей карьеры, он, Пиоли, не особо имел с ним дело.

- Не помню, чтобы мне пришлось обороняться против него, я вообще плохо помню его игру. Но Пиппо - это история «Милана». Он - великий игрок. Он вошел в сердца фанатов. Знаю, что его дела на тренерском поприще идут непросто, но надо верить в свои идеи и продвигать их, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.