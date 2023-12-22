Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Филиппо Индзаги - легенда «Милана», хотя я мало знаю о нём»

22 Декабря 2023 • 02:39 Комментировать

В очередном туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с тренируемой Филиппо Индзаги «Салернитаной». Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли с почтением относится к личности Филиппо, хотя и признал - в те времена, когда тот ковал славу «Милана» в лучшие годы своей карьеры, он, Пиоли, не особо имел с ним дело.

- Не помню, чтобы мне пришлось обороняться против него, я вообще плохо помню его игру. Но Пиппо - это история «Милана». Он - великий игрок. Он вошел в сердца фанатов. Знаю, что его дела на тренерском поприще идут непросто, но надо верить в свои идеи и продвигать их, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Филиппо Индзаги Стефано Пиоли ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
22.12.23 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Дженоа Дженоа
2.12 3.55 3.40
Видео
22.12.23 в 20:30
Эмполи Эмполи
Лацио Лацио
3.40 3.55 2.11
Видео
22.12.23 в 22:45
Салернитана Салернитана
Милан Милан
5.60 4.20 1.58
Видео
22.12.23 в 22:45
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
2.90 3.45 2.43
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
02:50 · Италия. Серия А
Аллегри определился с приоритетной целью «Ювентуса» на зимнее трансферное окно
02:39 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Филиппо Индзаги - легенда «Милана», хотя я мало знаю о нём»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата слухи
21 Декабря
23:57 · Италия. Серия А
«Интер» не подпишет нападающего в январе 1
23:22 · Италия. Серия А
«Интер» готов потратить 7-8 млн евро на игрока, который заменит Куадрадо
23:01 · Германия. Бундеслига
Отступные в контракте Зиркзее – 40 млн евро, но для «Баварии» прописаны другие условия
21:43 · Германия. Бундеслига
Меньян не торопится отвечать на предложение «Милана», за ситуацией следит «Бавария»
21:23 · Италия. Серия А
Саудовский клуб готов предложить 15-20 млн евро за Иммобиле слухи
20:51 · Италия. Серия А
Слушание по делу Погба отложено
19:33 · Италия. Серия Б
​Клуб Серии С «Пескара» пошутил на тему своего участия в Суперлиге
17:58 · Италия. Серия А
​Первый клуб Серии А отреагировал на вердикт по Суперлиге 2
17:40 · Италия. Серия А
​Топ-клуб Серии А готов вступить в Суперлигу – пока там только «Реал» и «Барселона» 2
16:20 · Италия. Серия А
Димарко и Мхитарян уже подписали новый контракт с «Интером»
16:14 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может пропустить матч с «Лечче»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» рассматривает возможность арендовать Годфри
Все новости
Рекомендуем