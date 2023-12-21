«Интер» не подпишет нападающего в январе

Миланский «Интер» не намерен подписывать нового игрока на позицию центрфорварда.

Слухи регулярно приписывают «нерадзурри» интерес к нападающим, что вызвано частыми травмами возрастных Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса. По сообщениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Интер» не станет приглашать нового форварда в январское трансферное окно. В клубе полностью доверяют Арнаутовичу и Санчесу.

Как известно, основная цель «Интера» на зиму – подписание замены травмированному Хуану Куадрадо.

После 16 туров нынешнего розыгрыша Серии А команда Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Ювентус».