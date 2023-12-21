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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не подпишет нападающего в январе

21 Декабря 2023 • 23:57 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Лечче
1 1.22 X 6.30 2 13.00
23.12 20:00

Миланский «Интер» не намерен подписывать нового игрока на позицию центрфорварда.

Слухи регулярно приписывают «нерадзурри» интерес к нападающим, что вызвано частыми травмами возрастных Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса. По сообщениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Интер» не станет приглашать нового форварда в январское трансферное окно. В клубе полностью доверяют Арнаутовичу и Санчесу.

Как известно, основная цель «Интера» на зиму – подписание замены травмированному Хуану Куадрадо.

После 16 туров нынешнего розыгрыша Серии А команда Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович Алексис Санчес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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Комментарии (1)
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9Orlоv 9
22 Декабря 2023 в 00:55
не нужны нам нападающие
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