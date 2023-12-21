«Интер» готов потратить 7-8 млн евро на игрока, который заменит Куадрадо

Миланский «Интер» планирует в скором времени закрыть трансфер футболиста «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена.

«Нерадзурри» определили канадца в качестве приоритетной цели на январь – 24-летний игрок должен заменить на правом фланге Хуана Куадрадо, выбывшего из-за травмы до весны. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, в «Интере» окончательно решили, что именно Бьюкенен – наилучшая опция из всех доступных на рынке. Миланский гранд надеется приобрести латераля за 7-8 млн евро.

Тэйджон Бьюкенен представляет цвета «Брюгге» с начала 2022 года. На его счету пять голов и 12 результативных передач в 67 поединках за бельгийский коллектив.