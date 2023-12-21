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Чемпионат Италии. Серия А

Саудовский клуб готов предложить 15-20 млн евро за Иммобиле слухи

21 Декабря 2023 • 21:23 Комментировать
Аль-Хазм
...
Аль-Ахли Джидда
1 6.90 X 4.90 2 1.35
Через 18 ч. 44 мин.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в «Аль-Ахли».

Об интересе представителей чемпионата Саудовской Аравии к итальянцу известно уже давно, и уже в январе, по слухам, форвард может получить сверхвыгодные предложения. По сведениям инсайдера Экрема Конура, основным претендентом на Иммобиле является «Аль-Ахли». Клуб из Джидды готов заплатить порядка 15-20 млн евро за трансфер звезды Серии А.

Чиро Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В текущем сезоне 33-летний футболист записал на свой счёт семь забитых мячей в 22 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает капитана римлян в 10 млн евро.

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АЛЬ-ХАЗМ АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА
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