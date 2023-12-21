Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в «Аль-Ахли».

Об интересе представителей чемпионата Саудовской Аравии к итальянцу известно уже давно, и уже в январе, по слухам, форвард может получить сверхвыгодные предложения. По сведениям инсайдера Экрема Конура, основным претендентом на Иммобиле является «Аль-Ахли». Клуб из Джидды готов заплатить порядка 15-20 млн евро за трансфер звезды Серии А.

Чиро Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В текущем сезоне 33-летний футболист записал на свой счёт семь забитых мячей в 22 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает капитана римлян в 10 млн евро.