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Чемпионат Италии. Серия А

Слушание по делу Погба отложено

21 Декабря 2023 • 20:51 Комментировать
Фрозиноне
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Ювентус
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23.12 14:30

Изменена дата суда по делу французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который попался на употреблении допинга. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, стороне Погба предоставили возможность лучше подготовить план защиты футболиста. Изначально суд должен был пройти 18 января, новая дата пока неизвестна.

Напомним, антидопинговая прокуратура требует отстранить 30-летнего хавбека от футбола на четыре года, сам же игрок рассчитывает получить двухлетнюю дисквалификацию.

В текущем сезоне Погба успел принять участие лишь в двух матчах чемпионата Италии, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба

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