​Первый клуб Серии А отреагировал на вердикт по Суперлиге

«Рома» стала первым клубом Серии А, который отреагировал на решение суда Европейского союза. Как известно, суд занял сторону Суперлиги, посчитав, что УЕФА не может быть монополистом в организации турниров. То есть проект может быть запущен.

В своём заявлении «Рома» подчёркивает, что не поддерживает проект Суперлиги.

«Клуб никоим образом не поддерживает проект так называемой Суперлиги, который представляет собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола. «Рома» верит, что благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов через Европейскую ассоциацию клубов в тесном партнерстве и сотрудничестве с УЕФА и ФИФА», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вступить в Суперлигу готов итальянский «Наполи». Но это пока не официальная позиция клуба.