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Чемпионат Италии. Серия А

​Топ-клуб Серии А готов вступить в Суперлигу – пока там только «Реал» и «Барселона»

21 Декабря 2023 • 17:40 Комментировать

Суд Европейского союза занял сторону Суперлиги в споре с УЕФА. В решении суда говорится о том, что УЕФА не может быть монополистом при организации соревнований. Ряд клубов уже успели выступить против Суперлиги. А вот «Наполи» поддерживает проект и готов в него вступить.

По данным ANSA, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис открыт к диалогу по Суперлиге и заинтересован в реализации проекта.

Отметим, что проект Суперлиги рассчитан на 64 команды, которые будут поделены на три дивизиона по рангу. В каждом дивизионе команды будут делиться на группы по 8 команд.

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд

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