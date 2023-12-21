Димарко и Мхитарян уже подписали новый контракт с «Интером»

Миланский «Интер» продлил контракт с двумя футболистами – левым защитником Федерико Димарко и полузащитником Генрихом Мхитаряном. По информации от Sky Italia, оба игрока уже поставили свои подписи под новым соглашением.

Отмечается, что «Интеру» осталось лишь выпустить официальное объявление о продлении контракта с Димарко и Мхитаряном. Вполне возможно, клуб объявит об этих новостях до конца года.

Мхитарян в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя ассистами в итальянской Серии А. Что касается Димарко, на счету Федерико три гола и четыре результативные передачи в чемпионате.