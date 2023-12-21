Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес может пропустить матч с «Лечче»

21 Декабря 2023 • 16:14 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.20 X 6.50 2 14.00
23.12 20:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может пропустить матч следующего тура итальянской Серии А против «Лечче», который станет для «нерадзурри» последним в 2023 году. По информации от Sky Italia, аргентинец скоро пройдёт обследование своей травмы, которую футболист получил во вчерашнем матче с «Болоньей». Напомним, «Интер» уступил команде Тьяго Мотты и вылетел из Кубка Италии.

Напомним, Мартинес в этом сезоне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 15 голами и 2 ассистами в 16 матчах. Миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата с отрывом в 4 очка от туринского «Ювентуса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

Новости по матчу

Сегодня, 21 Декабря
16:20
Димарко и Мхитарян уже подписали новый контракт с «Интером»
16:14
Лаутаро Мартинес может пропустить матч с «Лечче»
20 Декабря
14:20
«Интер» хочет бесплатно подписать Муриэля в январе
19 Декабря
23:25
Локателли: «Интер» очень силён, но «Ювентус» по-прежнему мечтает о скудетто»
22:10
Куадрадо: «Я играл и тренировался через боль, но это стало невыносимо»
19:29
Шавло не верит в трансфер Мозеса в «Интер»
16:14
«Интер» может подписать Мозеса
10:39
Бьюкенен – приоритетный вариант для «Интера» на усиление правого фланга защиты
18 Декабря
22:44
Дзанетти: «Интер» ищет игрока на позицию Куадрадо» 1
14:33
Дзанетти поделился ожиданиями от противостояния между «Интером» и «Атлетико»
14:06
Лаутаро Мартинес: «Готов ко встрече с любым клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
17:58 · Италия. Серия А
​Первый клуб Серии А отреагировал на вердикт по Суперлиге
17:40 · Италия. Серия А
​Топ-клуб Серии А готов вступить в Суперлигу – пока там только «Реал» и «Барселона»
16:20 · Италия. Серия А
Димарко и Мхитарян уже подписали новый контракт с «Интером»
16:14 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может пропустить матч с «Лечче»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» рассматривает возможность арендовать Годфри
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Интера»
10:53 · Италия. Серия А
​Беннасер уверен, что Ибрагимович привнесёт в «Милан» «что-то важное»
10:41 · Италия. Серия А
​Беннасер: «Лига Европы важна для «Милана»
10:28 · Италия. Серия А
​Беннасер собирается сыграть в Кубке Африки
10:07 · Италия. Кубок
Мотта: «Горжусь нашим выступлением»
09:57 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал травму Лаутаро Мартинеса
09:34 · Италия. Кубок
​Карлос Аугусто: «Надо идти дальше, есть более важные цели - чемпионат и Лига чемпионов»
09:23 · Италия. Серия А
​Зоммер: «Защищаю ворота с большой страстью»
07:50 · Италия. Кубок
​Симоне Индзаги: «Болезненное поражение»
01:40 · Италия. Кубок
​«Дежавю» - «Болонья» снова шокировала поклонников «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем