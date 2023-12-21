Лаутаро Мартинес может пропустить матч с «Лечче»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может пропустить матч следующего тура итальянской Серии А против «Лечче», который станет для «нерадзурри» последним в 2023 году. По информации от Sky Italia, аргентинец скоро пройдёт обследование своей травмы, которую футболист получил во вчерашнем матче с «Болоньей». Напомним, «Интер» уступил команде Тьяго Мотты и вылетел из Кубка Италии.

Напомним, Мартинес в этом сезоне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 15 голами и 2 ассистами в 16 матчах. Миланский «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата с отрывом в 4 очка от туринского «Ювентуса».