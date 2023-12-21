​Беннасер уверен, что Ибрагимович привнесёт в «Милан» «что-то важное»

Алжирский защитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер уверен в том, что бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович многое даст клубу в своей новой административной роли. Беннасер вернулся в состав «Милана» после продолжительного отсутствия в связи с тяжелой травмой.

- Ибрагимович остается Ибрагимовичем даже если не выступает. У него победный менталитет. Он даст команде что-то важное, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, в следующем туре клубу предстоит сыграть с «Салернитаной».