​Беннасер: «Лига Европы важна для «Милана»

Итальянский «Милан» до последнего тура сражался за место в плей-офф Лиги чемпионов, но не сумел преодолеть свою группу, заняв третье место. Теперь гранду итальянского футбола предстоит сыграть в Лиге Европы с французским «Ренном». Алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер считает, что Лига Европы станет важным турниром для «россонери»:

- Я хочу внести свой вклад в успешное выступление в этом соревновании. Лига Европы - важный для нас турнир, - цитирует слова алжирского футболиста pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» никогда не побеждал в Кубке УЕФА или Лиге Европы.