​Беннасер собирается сыграть в Кубке Африки

Алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер дал понять, что он обязательно выступит на Кубке Африки, если получит приглашение от руководства национальной сборной своей страны.

Беннасер только оправился от травмы, и в январе он мог бы быть полезным «Милану», особенно в свете того, что первый месяц нового года традиционно непрост для «россонери». Но он намерен помочь национальной сборной:

- Если приглашение поступит, то я, конечно же, отзовусь на него. Такие приглашения не отклоняют. Я не виноват в том, что Кубок Африки проходит в январе, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.