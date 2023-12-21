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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги прокомментировал травму Лаутаро Мартинеса

21 Декабря 2023 • 09:57 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал травму нападающего команды Лаутаро Мартинеса, которую аргентинец получил по ходу поединка 1/8 финала Кубка Италии против «Болоньи» (1:2).

«Мы оценим его состояние немного позже. Надеюсь, что ничего серьезного. Лаутаро нужно пройти медицинское обследование, после чего все станет известно», - передает слова специалиста Football-Italia.

Мартинес является лучшим голеадором нынешнего сезона чемпионата Италии. 26-летний аргентинский форвард принял участие в 16 поединках, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес ещё теги
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