Индзаги прокомментировал травму Лаутаро Мартинеса

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал травму нападающего команды Лаутаро Мартинеса, которую аргентинец получил по ходу поединка 1/8 финала Кубка Италии против «Болоньи» (1:2).

«Мы оценим его состояние немного позже. Надеюсь, что ничего серьезного. Лаутаро нужно пройти медицинское обследование, после чего все станет известно», - передает слова специалиста Football-Italia.

Мартинес является лучшим голеадором нынешнего сезона чемпионата Италии. 26-летний аргентинский форвард принял участие в 16 поединках, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.