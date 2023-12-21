​Зоммер: «Защищаю ворота с большой страстью»

Швейцарский голкипер Янн Зоммер перебрался в миланский «Интер» и завоевывает сердца итальянских болельщиков, благодаря ему «Интер» выдал уже одиннадцать сухих матчей в чемпионате. Зоммер заявил, что для Симоне Индзаги, наставника «Интера», очень важна хорошая игра в обороне.

- Это очень важный показатель. Я защищаю свои ворота с большой страстью. В процессе подготовки к любой игре оборона занимает для нас важное место. Прежде всего, в наставлениях самого Симоне Индзаги, - цитирует слова Зоммера Sport Bild.

Ранее Зоммер долгое время выступал в Германии - в составе менхенгладбахской «Боруссии» и «Баварии».