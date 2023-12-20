Индзаги: «Интер» уже работает над заменой Куадрадо»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подтвердил, что «нерадзурри» уже работают над подписанием замены для Хуана Куадрадо по позиции – колумбиец из-за травмы, напомним, вылетел до весны. Повреждение оказалось гораздо серьёзнее, чем ожидалось ранее.

«Мы работаем над подписанием нового игрока, который заменит Хуана Куадрадо», - цитирует Индзаги Фабрицио Романо в своей соцсети.

Ранее сообщалось, что приоритетная цель «Интера» для замены Куадрадо – это защитник «Брюгге», молодой канадец Тейджон Бьюкенен. Его зона ответственности на футбольном поле – правый фланг обороны.