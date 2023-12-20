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Чемпионат Италии. Серия А

​ «Милан» продолжит рекламировать пасту

20 Декабря 2023 • 22:21 Комментировать

Итальянский «Милан» объявил о продлении партнерских отношений с компанией La Molisana - известным в Италии производителем пасты. Это означает, что продолжится сотрудничество, начатое еще в 2018 году - то есть еще до эпохи Стефано Пиоли. Гостей арены, в том числе  VIP, будут кормить именно продукцией La Molisana, кроме того, логотипы компании будут красоваться на бордах под краям игрового поля на «Сан-Сиро».

В следующем своем матче в рамках итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет в гостях с «Салернитаной». Сейчас команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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