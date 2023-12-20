«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси, об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, «россонери» видят в форварде немецкого клуба наиболее подходящий вариант для усиления атаки, также одним из главных факторов является сумма отступных, которая составляет 17,5 миллионов евро.

Контракт 27-летнего футболиста сборной Гвинеи со «Штутгартом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Гирасси принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых поразил ворота соперников 16 раз. Он занимает второе место в списке бомбардиров. Также на его счету одна результативная передача партнёрам по команде.