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Чемпионат Италии. Серия А

​Побеге может потребоваться операция

20 Декабря 2023 • 21:34 Комментировать

Итальянский «Милан» вернулся на победный путь в предыдущем туре Серии А, команда Стефано Пиоли обыграла «Монцу», но не обошлось без кадровых потерь - получил травму и выбыл из строя Томмазо Побега, полузащитник команды. Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, теперь рассматривается вопрос об операции - в таком случае Побега, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре Серии А команде Стефано Пиоли предстоит сразиться в гостях с «Салернитаной».


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Милан Стефано Пиоли Томмазо Побега ещё теги
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