​Лосано: «Гаттузо доводил меня до слёз»

Дженнаро Гаттузо считается одним из самых суровых итальянских тренеров - об его необузданном характере говорят все, кто с ним работал. Вот и бывший подопечный Гаттузо, мексиканский полузащитник Ирвинг Лозано, пожаловался на него. По его словам, Гаттузо порой доводил его до слез.

- Он меня не знал, даже не понимал, на какой я играю. Я когда это понял, сразу насторожился. Это ненормально для тренера. Я плакал от бессилия, это подтвердит моя супруга. Ты считаешь себя лучше остальных, но тебе даже не дают возможность показать себя. Мы с ним практически не общались в первый год сотрудничества, но, надо сказать, что на второй год ситуация стала получше, - цитирует слова Лосано итальянское новостное агентство ITASportPress.