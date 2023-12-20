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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес настиг Осимхена на вершине: Самые дорогие игроки Серии А

20 Декабря 2023 • 17:44 Комментировать (1)

В среду на страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов из итальянской Серии А. В двойке самых подорожавших игроков чемпионата Италии оказался Джошуа Зиркзее из «Болоньи», а самым подешевевшим игроком стал Николо Фаджоли из «Ювентуса», которого недавно наказали за ставки.

Виктор Осимхен подешевел на 10 миллионов евро, а Лаутаро Мартинес подорожал на такую же сумму. В итоге они теперь являются самыми дорогими игроками Серии А – нигерийца и аргентинца оценивают в 110 миллионов евро.

Тройку замыкает Рафаэл Леау, чей ценник не изменился – 90 миллионов евро. На четвёртом месте идёт подешевевший на 5 миллионов евро Хвича с ценником в 80 миллионов евро. Топ-5 замыкает Николо Барелла, которого, как и прежде, оценивают в 75 миллионов евро.

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Комментарии (1)
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InterSan
20 Декабря 2023 в 17:50
Совсем скоро в эти списки должен подтянутся Тюрам.
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