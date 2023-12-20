​Одним из двух самых подорожавших игроков Серии А стал форвард «Болоньи» – в топе есть и звезда

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники футболистов из чемпионата Италии. Самый большой прирост в оценочной стоимости показали нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее и вингер «Фрозиноне» Матиас Соуле – оба подорожали на 17 миллионов евро. Зиркзее теперь оценивается в 30 миллионов евро, а Соуле – в 25 миллионов евро.

Тройку подорожавших замыкает нападающий «Интера» Маркус Тюрам. Его ценник вырос на 15 миллионов евро – до 55 миллионов.

Дальше в этом рейтинге идут звёздный Лаутаро Мартинес («Интер»), Бремер («Ювентус») и Раду Дрэгушин («Дженоа») – эти три игрока подорожали на 10 миллионов евро. Мартинес теперь оценивается в 110 миллионов евро, Бремер – в 50, а Дрэгушин – в 20.

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