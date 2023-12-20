Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Одним из двух самых подорожавших игроков Серии А стал форвард «Болоньи» – в топе есть и звезда

20 Декабря 2023 • 17:34 Комментировать

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники футболистов из чемпионата Италии. Самый большой прирост в оценочной стоимости показали нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее и вингер «Фрозиноне» Матиас Соуле – оба подорожали на 17 миллионов евро. Зиркзее теперь оценивается в 30 миллионов евро, а Соуле – в 25 миллионов евро.

Тройку подорожавших замыкает нападающий «Интера» Маркус Тюрам. Его ценник вырос на 15 миллионов евро – до 55 миллионов.

Дальше в этом рейтинге идут звёздный Лаутаро Мартинес («Интер»), Бремер («Ювентус») и Раду Дрэгушин («Дженоа») – эти три игрока подорожали на 10 миллионов евро. Мартинес теперь оценивается в 110 миллионов евро, Бремер – в 50, а Дрэгушин – в 20.

Осимхен и Кварацхелия – в числе самых подешевевших игроков Серии А

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Ювентус Дженоа Серия А Маркус Тюрам Фрозиноне Лаутаро Мартинес Джошуа Зиркзее Глейсон Бремер Раду Дрэгушин Матиас Соуле ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытается перехватить у «Милана» молодое дарование слухи
17:44 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес настиг Осимхена на вершине: Самые дорогие игроки Серии А 1
17:34 · Италия. Серия А
​Одним из двух самых подорожавших игроков Серии А стал форвард «Болоньи» – в топе есть и звезда
17:21 · Италия. Серия А
​Миранчук в «Аталанте» подешевел – известен новый ценник россиянина
17:15 · Италия. Серия А
​Осимхен и Кварацхелия – в числе самых подешевевших игроков Серии А
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на центрального защитника «Челси»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Болонья» решила отказаться от Тикнизяна
14:20 · Италия. Серия А
«Интер» хочет бесплатно подписать Муриэля в январе
13:58 · Италия. Серия А
Дибала делает всё возможное для того, чтобы восстановиться к матчу с «Ювентусом»
12:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» покупает полузащитника «Наполи»
11:57 · Италия. Серия А
«Барселона» может приобрести Рабио или Верратти
04:12 · Италия. Серия А
Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А
03:57 · Италия. Серия А
​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
03:08 · Италия. Серия А
«Реал» опроверг интерес к Барелле
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
Все новости
Рекомендуем