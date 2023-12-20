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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук в «Аталанте» подешевел – известен новый ценник россиянина

20 Декабря 2023 • 17:21 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
23.12 17:00

На страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов из чемпионата Италии. Обновился и ценник полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука – россиянин подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь специалисты оценивают Миранчука в 7,5 миллиона евро.

Пик трансферной стоимости Алексея Миранчука наблюдался в 2019-2020 годах. Тогда полузащитника оценивали в 18 миллионов евро.

Отметим, что на днях Миранчук забил свой первый гол в этом сезоне. Россиянин расписался в воротах «Салернитаны» после выхода на замену. При этом Алексей в «Аталанте» сейчас получает мало игрового времени.

Осимхен и Кварацхелия – в числе самых подешевевших игроков Серии А

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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