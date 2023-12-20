​Осимхен и Кварацхелия – в числе самых подешевевших игроков Серии А

На страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов, которые выступают в Серии А. Самым подешевевшим игроком итальянского чемпионата стал дисквалифицированный за ставки Николо Фаджоли из «Ювентуса». Он потерял 20 миллионов евро и теперь оценивается в 15 миллионов евро.

Второе место в списке самых подешевевших игроков Серии А делят Виктор Осимхен из «Наполи» и Душан Влахович из «Ювентуса». Каждый из них потерял в оценочной стоимости 10 миллионов евро. Новый ценник Осимхена – 110 миллионов евро, а Влаховича – 60 миллионов евро.

На четвёртом месте располагается игрок «Лацио» Даити Камада – он подешевел на 7 миллионов евро и теперь оценивается в 20 миллионов.

Пятую строчку делит целый ряд игроков, чьи ценники снизились на 5 миллионов евро. В числе этих футболистов находится полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его оценочная стоимость теперь составляет 80 миллионов евро, а не 85.