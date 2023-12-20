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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет бесплатно подписать Муриэля в январе

20 Декабря 2023 • 14:20 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
23.12 17:00

Миланский «Интер» в январе рассчитывает подписать нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля на правах свободного агента. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» понимают, что у колумбийца остаётся полгода по контракту, но в то же время у команды Симоне Индзаги есть надежда, что «Аталанта» бесплатно отпустит игрока уже в январе.

Отмечается, что «Интер» зимой хочет подписать нового нападающего, но у клуба нет денег для финансирования трансфера. Именно поэтому бесплатное приглашение Муриэля является приоритетом для «нерадзурри».

В этом сезоне Муриэль отметился двумя голами и одним ассистом в Серии А.

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