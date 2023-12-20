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«Барселона» может приобрести Рабио или Верратти

20 Декабря 2023 • 11:57 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 8 ч. 2 мин.

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер нового полузащитника в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Жорди Хиля, «сине-гранатовые» держат на радаре двух итальянских хавбеков. Речь идёт о полузащитнике туринского «Ювентуса» Адриене Рабио, у которого летом заканчивается контракт. Также «Барселоне» интересен экс-полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, который минувшим летом перебрался в «Аль-Араби».

Напомним, «Барселона» до конца сезона потеряла своего основного хавбека Гави, который получил травму крестообразных связок колена. Ранее главный тренер Хави Эрнандес не исключил прибытие нового полузащитника в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
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