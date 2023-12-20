«Аталанта» приняла решение по Миранчуку

Стало известно будущее российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Как информируют журналисты Tuttomercatoweb, в итальянском клубе приняли решение не продавать игрока в зимнее трансферное окно. Руководство довольно игрой россиянина в последних матчах.

В последнем матче «Аталанта» встречалась с «Салернитаной». Клуб из Бергамо одержал разгромную победу со счетом 4:1. Миранчук отметился забитым мячом под самый занавес встречи.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел семь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.