​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

Вице-президента миланского «Интера» Хавьера Дзанетти пригласили на жеребьевку плей-офф европейских кубков в швейцарский Ньон, однако из-за опоздания самолета Дзанетти оказался в неудобной ситуации. Его не хотели пускать на уже начинавшуюся церемонию охранники, которые, судя по всему, попросту не узнали Хавьера.

Вице-президенту клуба пришлось долго объясняться с ними, и, возможно, даже показать им себя в интернете, прежде чем дубоватые секьюрити разобрались, что к чему, и все-таки пустили приглашенного гостя в зал для проведения жеребьевки, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.