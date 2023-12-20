Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

20 Декабря 2023 • 03:57 Комментировать

Вице-президента миланского «Интера» Хавьера Дзанетти пригласили на жеребьевку плей-офф европейских кубков в швейцарский Ньон, однако из-за опоздания самолета Дзанетти оказался в неудобной ситуации. Его не хотели пускать на уже начинавшуюся церемонию охранники, которые, судя по всему, попросту не узнали Хавьера.

Вице-президенту клуба пришлось долго объясняться с ними, и, возможно, даже показать им себя в интернете, прежде чем дубоватые секьюрити разобрались, что к чему, и все-таки пустили приглашенного гостя в зал для проведения жеребьевки, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Дзанетти
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
04:12 · Италия. Серия А
Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А
03:57 · Италия. Серия А
​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
03:08 · Италия. Серия А
«Реал» опроверг интерес к Барелле
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
02:46 · Италия. Серия А
​Бонуччи надоел «Унион» - защитник может вернуться в Италию
01:53 · Италия. Кубок
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:43 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис поспешил в раздевалку вместе с игроками «Наполи» после разгрома от «Фрозиноне»
01:15 · Италия. Кубок
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04 · Италия. Кубок
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
00:55 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ намерен перехватить Джонатана Дэвида у «Милана»
00:33 · Италия. Серия А
Директор «Наполи» рассказал о ходе переговоров по новому контракту Осимхена
19 Декабря
23:25 · Италия. Серия А
Локателли: «Интер» очень силён, но «Ювентус» по-прежнему мечтает о скудетто»
22:36 · Италия. Серия А
​Сабатини вернулся - он стал генеральным директором «Салернитаны»
22:10 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Я играл и тренировался через боль, но это стало невыносимо»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о Мозесе: «Сложно сказать, усилит ли он «Интер»
Все новости
Рекомендуем