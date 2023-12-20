«Реал» опроверг интерес к Барелле

В последние дни в итальянской печати обсуждался сценарий с возможным уходом Николо Бареллы из миланского «Интера» - еще бы, какой уж там «Интер», если тебя зовет мадридский «Реал»! Но, как оказалось, интерес мадридского клуба к Барелле оказался «фейковым» - в клубе опровергли интерес, причем устами не кого-нибудь, а его соотечественника Карло Анчелотти, наставника мадридского клуба:

- Он отличный игрок, я не сомневаюсь в этом, но я не думаю, что нам нужен такой трансфер. В полузащите у «Реала» все хорошо, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.