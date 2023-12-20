​Бонуччи надоел «Унион» - защитник может вернуться в Италию

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи надумал вернуться в Италию, его не устраивает положение дел в берлинском «Унионе», который терпит сплошные поражения везде, где участвует.

Для самого Бонуччи такие удручающие результаты означают резкое падение и без того не очень высокой на закате карьеры мотивации - и в последнем матче Лиги чемпионов его даже не включили в заявку на игру с «Реалом»...

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Бонуччи мог бы вернуться в Италию, но не в туринский «Ювентус» или «Милан», а в «Рому», где нужна замена для Криса Смоллинга.