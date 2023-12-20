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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Лаурентис поспешил в раздевалку вместе с игроками «Наполи» после разгрома от «Фрозиноне»

20 Декабря 2023 • 01:43 Комментировать

Итальянский «Наполи» стремительно теряет статус - чемпион Италии проиграл со счетом 0:4 «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии.

Поражение вызвало шок на стадионе имени Диего Марадоны, как рассказал журналист Франческо Могуньо, сразу после матча стадион буквально утонул в свисте, а президент клуба Аурелио де Лаурентис прошмыгнул в раздевалку вместе с игроками клуба - скорее всего, для очень серьезного разговора.

Для «Наполи» это очень чувствительная неудача, потому что клуб приучил своих поклонников к успехам именно в Кубке Италии - в двадцать первом веке «Наполи» трижды выигрывал этот турнир.


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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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