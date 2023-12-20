​Де Лаурентис поспешил в раздевалку вместе с игроками «Наполи» после разгрома от «Фрозиноне»

Итальянский «Наполи» стремительно теряет статус - чемпион Италии проиграл со счетом 0:4 «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии.

Поражение вызвало шок на стадионе имени Диего Марадоны, как рассказал журналист Франческо Могуньо, сразу после матча стадион буквально утонул в свисте, а президент клуба Аурелио де Лаурентис прошмыгнул в раздевалку вместе с игроками клуба - скорее всего, для очень серьезного разговора.

Для «Наполи» это очень чувствительная неудача, потому что клуб приучил своих поклонников к успехам именно в Кубке Италии - в двадцать первом веке «Наполи» трижды выигрывал этот турнир.