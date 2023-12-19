Локателли: «Интер» очень силён, но «Ювентус» по-прежнему мечтает о скудетто»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о чемпионской гонке в Серии А.

В матче 16-го тура «бьянконери» допустили осечку, не сумев одолеть «Дженоа» (1:1). Этим воспользовался «Интер», обыгравший «Лацио» (2:0) и увеличивший отрыв от туринцев до четырёх очков.

«Я считаю «Интер» очень сильной командой. Там много зрелых игроков, находящихся на пике карьеры. Нам следует продолжать идти своим путём, некоторым нашим молодым футболистам ещё предстоит созреть. Что касается скудетто, то мы, конечно, по-прежнему об этом мечтаем. Когда ты второй, ты вынужден смотреть вперёд», – приводит журналист Николо Скира слова Локателли.