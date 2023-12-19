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Чемпионат Италии. Серия А

​Сабатини вернулся - он стал генеральным директором «Салернитаны»

19 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать

Бывший эпатажный спортивный директор итальянской «Ромы» Вальтер Сабатини вновь в деле - он стал новым генеральным директором аутсайдера итальянского чемпионата «Салернитаны». Об этом объявил посредством специального пресс-релиза сам клуб, который в текущем сезоне одержал лишь одну победу в шестнадцати матчах чемпионата.

И уже в конце недели «Салернитане» предстоит сыграть с грозным «Миланом» в рамках семнадцатого тура. Что до Сабатини, то в «Роме» он работал с 2010 по 2016 год. Последним местом работы итальянского специалиста был канадский клуб «Монреаль Импэкт» - с 2019 по 2021 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Вальтер Сабатини Салернитана
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