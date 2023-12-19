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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо: «Я играл и тренировался через боль, но это стало невыносимо»

19 Декабря 2023 • 22:10 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
23.12 20:00

Футболист миланского «Интера» Хуан Куадрадо рассказал, как решился на операцию.

На прошлой неделе стало известно, что 35-летний колумбиец не сможет обойтись без хирургического вмешательства. Его реабилитация может занять порядка трёх месяцев, и в январе «Интеру» придётся искать нового игрока на позицию правого латераля.

«Я боролся с болью в сухожилиях и делал всё, чтобы восстановиться. Я играл и тренировался через боль, что мешало выкладываться на 100%, и в итоге это стало невыносимо. Я перепробовал все варианты лечения, чтобы избежать операции, однако врачи сказали, что дальше может быть хуже. Очень жаль, что всё это время я не мог проявлять себя в полной мере в этом замечательном клубе», – написал в социальных сетях Куадрадо.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хуан Куадрадо

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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