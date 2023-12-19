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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески: «Мне очень нравится нынешний «Ювентус»

19 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески признался, что продолжает поддерживать «Ювентус».

Итальянский футболист выступал за туринцев с 2017 по 2022 год, после чего отправился в Канаду. Слухи часто связывают Бернардески с возвращением в «Ювентус», но до конкретики пока не дошло.

«Я действительно хочу вернуться в Серию А, это правда. Посмотрим, что получится.

Макс Аллегри помог мне стать более совершенным игроком. Я пришёл в «Ювентус», когда мне было 23, а в 28 лет ушёл победителем.

Я всегда поддерживаю «Юве», но нынешняя версия команды нравится мне больше, чем любая другая. Мы боремся за скудетто, и я вижу в этой команде настоящий ДНК «Ювентуса», – сказал в интервью Sport Mediaset Бернардески.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торонто Федерико Бернардески ещё теги

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