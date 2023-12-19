Наумов считает, что Миранчуку лучше уйти из «Аталанты»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Гасперини — тренер со странностями. Когда Миранчук хорошо играет, он все равно не меняет свое мнение о нем. Переломить ситуацию в «Аталанте» будет крайне сложно», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению функционера, Миранчуку следует уйти в аренду, ведь он провел хороший прошлый сезон в «Торино».

В текущей кампании 28-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.