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Чемпионат Италии. Серия А

Наумов считает, что Миранчуку лучше уйти из «Аталанты»

19 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать
Болонья
...
Аталанта
23.12 17:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Гасперини — тренер со странностями. Когда Миранчук хорошо играет, он все равно не меняет свое мнение о нем. Переломить ситуацию в «Аталанте» будет крайне сложно», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению функционера, Миранчуку следует уйти в аренду, ведь он провел хороший прошлый сезон в «Торино».

В текущей кампании 28-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Николай Наумов Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги

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