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Чемпионат Италии. Серия А

​Камоцци высказался о перспективах Миранчука в Италии

19 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о перспективах Алексея Миранчука.

Напомним, что накануне Миранчук забил гол в матче Серии А против «Салернитаны». Для россиянина это был первый гол в сезоне 2023/2024.

«Для меня Алексей – сильный футболист. Он может играть в Серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты», - цитирует Камоцци Metaratings.

«Аталанта» в понедельник обыграла «Салернитану» на своём поле со счётом 4:1. На текущий момент команда из Бергамо располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Аталанта Алексей Миранчук Франко Камоцци ещё теги
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