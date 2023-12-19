​Камоцци высказался о перспективах Миранчука в Италии

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о перспективах Алексея Миранчука.

Напомним, что накануне Миранчук забил гол в матче Серии А против «Салернитаны». Для россиянина это был первый гол в сезоне 2023/2024.

«Для меня Алексей – сильный футболист. Он может играть в Серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты», - цитирует Камоцци Metaratings.

«Аталанта» в понедельник обыграла «Салернитану» на своём поле со счётом 4:1. На текущий момент команда из Бергамо располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.