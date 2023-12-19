Колосков: «Не вижу ничего важного в первом забитом мяче Миранчука»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре российских футболистов в европейских клубах.

Напомним, вчера, 18 декабря, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил в ворота «Салернитаны» (4:1), открыв счёт своим голам в нынешнем сезоне. По мнению Колоскова, не стоит придавать слишком большого значения этому событию, как и первой голевой передаче игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Не вижу ничего важного в первом забитом мяче Миранчука в текущем сезоне. Захарян недавно тоже отдал пас, и все СМИ начали трубить об этом. Не надо восхвалять каждое голевое действие Миранчука и Захаряна — их работа заключается в том, чтобы забивать и отдавать передачи», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету Захаряна одна результативная передача в 17 матчах в футболке «Реал Сосьедада».