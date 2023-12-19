«Ювентус» хочет заработать 40 миллионов евро на продажах в январе

Туринский «Ювентус» хочет заработать 40 миллионов евро на продажах в январское трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, в стане «старой синьоры» уже определились с футболистами, от которых хотят избавиться в ближайшее время.

Если верить источнику, первыми в списке на выход числятся такие игроки, как Самуэль Илинг и Матиас Суле. Последний проводит нынешний сезон на правах аренды в «Фрозиноне», в составе которого отметился 6 голами и результативной передачей в 14 матчах итальянской Серии А.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Душан Влахович останется в «Ювентусе» в январе.