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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет заработать 40 миллионов евро на продажах в январе

19 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Туринский «Ювентус» хочет заработать 40 миллионов евро на продажах в январское трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, в стане «старой синьоры» уже определились с футболистами, от которых хотят избавиться в ближайшее время.

Если верить источнику, первыми в списке на выход числятся такие игроки, как Самуэль Илинг и Матиас Суле. Последний проводит нынешний сезон на правах аренды в «Фрозиноне», в составе которого отметился 6 голами и результативной передачей в 14 матчах итальянской Серии А.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Душан Влахович останется в «Ювентусе» в январе.

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