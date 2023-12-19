Бьюкенен – приоритетный вариант для «Интера» на усиление правого фланга защиты

Защитник бельгийского «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен является приоритетным кандидатом для миланского «Интера» на усиление правого фланга обороны. Напомним, ранее команда Симоне Индзаги до весны потеряла Хуана Куадрадо, который получил серьёзную травму.

По информации от Tuttosport, «нерадзурри» попробуют заполучить Бьюкенена в январе. «Брюгге» ранее запрашивал за игрока около 20 миллионов евро, учитывая, что контракт канадца заканчивается летом 2025 года. «Интер» не хочет сильно тратиться в январе, поэтому намерен получить скидку.

Источник также сообщает, что «Интер» хотел бы в январе приобрести нового игрока в атаку.